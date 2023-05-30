رايةٌ بيضاء – باقر صاحب

2023/05/30 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقر صاحب شعر : باقر صاحب سأفعلُ ما يحلو لكِ يا أيامي سأنفضُ أرقي في بستانِ الأفول ألهو عن أخطائي في فناءِ اللامبالاة.رَميتُ دفاتري في نهر الشارع.ربأتُ أن أكونَ (طبيباً يداوي الناس) وهو عليل.صفعتُ سيرتي العجوز وأغمضتُ عيونَ الندمِ على كلِّ شيء.وردتُ ما يحلو لكِ يا أيّامي فقأتُ الطريقَ المعاكس ظلّي […]

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