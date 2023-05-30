أنهت كلمتها بالدموع.. ريانة برناوي تعلن نجاح المهمة والتجارب على محطة الفضاء الدولية

2023/05/30 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، إنها ومواطنها السعودي علي القرني وطاقم رواد رحلتهم على متن محطة الفضاء الدولية، أنهوا التجارب العلمية المُوكلة لهم بنجاح، بحسب فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر تويتر.

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