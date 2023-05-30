2023/05/30 | 17:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهب 17 ألف طن من المساعدات الغذائية في السودان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهب 17 ألف طن من المساعدات الغذائية في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).