أوضاع أطفال السودان

2023/05/30 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، من أن الوضع الإنساني المزري للأطفال في السودان وصل إلى مستويات قياسية كارثية، في ظل النزاع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.

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