2023/05/30 | 17:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمرٍ باستقدام...

ظهرت المقالة المدير السابق لشركة صناعة الأدوية في سامراء يمثل امام القضاء أولاً على المسلة.

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