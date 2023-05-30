وزارة التربية تؤكد على دور المفتش الساند للتعليم بعيداً عن الحصر والتعداد

2023/05/30 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، على دور المفتش الساند للتعليم بعيداً عن الحصر والتعداد، جاء ذلك بعد إستحداث وحدات التفتيش التربوي.وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة ببيان تلقته ايرث نيوز “يرقى المفتش التربوي فوق كل الأدوار التي تهدف في ذاتها الى تحسين العملية التربوية عبر تفعيل أنشطته الحيوية بعيداً عن الحصر والتعداد ،آخذاً […]

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