2023/05/30 | 17:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bVZoBT-fTtc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. الديمقراطي الكوردستاني يعقد ندوة حوارية عن أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. الديمقراطي الكوردستاني يعقد ندوة حوارية عن أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).