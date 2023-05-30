2023/05/30 | 17:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TwwhsLP9kX0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي داوود الحلفي: ما يحدث بشكل دائم انسحاب الحكومات الاتحادية من اتفاقياتها مع الإقليم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي داوود الحلفي: ما يحدث بشكل دائم انسحاب الحكومات الاتحادية من اتفاقياتها مع الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).