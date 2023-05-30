2023/05/30 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي الطلبة، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه الدولي ضرغام إسماعيل سيعود مجددا لتدريبات الفريق بعد غياب دام أسبوعين، ليبتعد عن 3 مباريات بالدوري الممتاز، وأبرزها مواجهة الزوراء بالجولة 31 أمس التي انتهت لمصلحة الأنيق بنتيجة (1-0).

وذكر نادي الطلبة في بيان رسمي أن إسماعيل سيعود لمران الفريق اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية.

من جانبه، أكد مصدر مقرب من إدارة الطلبة، أن إسماعيل سيباشر مرانه مجددا مع الفريق بعد انقطاعه عن التدريبات والمباريات الرسمية الأخيرة، بسبب خلاف مع المدير الفني أحمد خلف.

وأضاف: "خلف وجه تنبيها لضرغام إسماعيل وزميله علي فائز بعد تراجع مستواهما مؤخرا".

وأتم: "تم تسوية الخلافات بين خلف وفائز قبل مواجهة الزوراء، بينما حسمت قضية إسماعيل بعد نهاية اللقاء وتحقيق الانتصار الثمين الذي دفع الجهاز الفني ولاعبيه لإنهاء الخلافات من أجل الاستمرار في التقدم على سلم الترتيب (المركز الرابع)".

يذكر أن الظهير الدولي ضرغام إسماعيل مهدد بالغياب عن ودية العراق وكولومبيا لعدم جاهزيته البدنية، فيما لا يزال مصير فائز غامضا في ظل تراجع مستواه ومشاركته لدقائق معدودة في لقاء الأمس أمام الزوراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يعلن انتهاء أزمة ضرغام إسماعيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يعلن انتهاء أزمة ضرغام إسماعيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).