المالية البرلمانية تعلق اجتماعاتها الخاصة بمناقشة قانون الموازنة

2023/05/30 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن تعليق اجتماعاتها الخاصة بمناقشة قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية الأخيرة على قانون الموازنة، دفعت اللجنة المالية البرلمانية الى تعليق اجتماعاتها الخاصة بمناقشة القانون".

وبين كوجر ان "اللجنة المالية البرلمانية، بانتظار وصول الأطراف السياسية الى اتفاق سياسي بشأن قانون الموازنة، حتى تعاود عقد اجتماعاتها الخاصة بمناقشة قانون الموازنة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على القانون ورفعه الى رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد جلسة التصويت على الموازنة".

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