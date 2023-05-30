2023/05/30 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أهميتها الحضارية

والتاريخية محليا وعالميا، إلا أن

العديد من المواقع الأثرية في محافظة ذي

قار جنوبي البلاد، تحولت إلى أهداف لجذب

السراق بدلاً من السياح، وسط افتقارها

للحماية الأمنية اللازم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجذب السراق والسُياح معا.. الإهمال يهدد 99٪ من آثار ذي قار غير المكتشفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجذب السراق والسُياح معا.. الإهمال يهدد 99٪ من آثار ذي قار غير المكتشفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).