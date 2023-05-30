اليونسيف: أكثر من 13 مليون طفل في السودان بحاجة للدعم الانساني

2023/05/30 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت منظمة اليونيسف بأن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق في البلاد.وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن “الحاجة […]

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