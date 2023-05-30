القضاء العراقي يسجن وردة العراقية ثلاثة اشهر بسبب المحتوى الهابط

2023/05/30 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكمت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، يوم الثلاثاء، على الفنانة وردة العراقية بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر.

وبحسب وثيقة ، فأن المحكمة حكمت على المدانة الموقوفة رسمية صاحب مهدي يوسف الملقبة بـ”وردة العراقية”، بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر وعشرة أيام، وفقاً لاحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

وأفاد مصدر أمني، يوم 14 أيار الجاري، بصدور أمر قبض على “وردة العراقية” ضمن حملة مكافحة “المحتوى الهابط”.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “القوات الأمنية ألقت القبض على الفنانة (وردة العراقية) بتهمة المحتوى الهابط وفق مذكرة قبض قضائية”.

وتشتهر “وردة العراقية” بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ذات محتوى خادش للحياء.

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