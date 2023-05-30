2023/05/30 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..حادث سير مروع في البصرة ..عدد سيارات لا يصدق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



حادث سير مروع في البصرة ..



عدد سيارات لا يصدق قناة التغيير الفضائية.

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