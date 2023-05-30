بوتين يرد على هجمات طائرات دون طيار في نطاق موسكو: أوكرانيا اختارت

2023/05/30 | 18:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أول تعليق له على هجمات الطائرات بدون طيار على منطقة موسكو، إن "كييف اختارت طريق ترهيب المواطنين الروس والهجمات على المباني السكنية.وهذا دليل واضح على نشاط إرهابي".

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