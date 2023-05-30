وصول أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة

2023/05/30 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحج والعمرة، وصول أولى قوافل الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.

وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة، فوجت اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين عبر مطار بغداد الدولة، في رحلة على متن شركة الخطوط الجوية العراقية وعلى متنها ٣٣٦ حاجا وحاجة.

فيما ستنطلق أولى قوافل الحج براً يوم الجمعة المقبل وتشمل اقليم كردستان لأول مرة.

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