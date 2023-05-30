2023/05/30 | 18:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RekOX6rzdVk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة رهن توافقات الكتل والاحزاب: ملفات عالقة بالانتظار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة رهن توافقات الكتل والاحزاب: ملفات عالقة بالانتظار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).