شملت شركتي صرافة و3 أشقاء.. عقوبات أميركية جديدة تتعلق بسوريا

2023/05/30 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر تتعلق بسوريا واستهدفت ثلاثة أشخاص وشركتي صرافة.

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