نايف خلف ، قوى كردية تستخدم نازحي سنجار “ورقة انتخابية”

2023/05/30 | 18:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اتهم رئيس الكتلة الايزيدية النيابية نايف خلف سيدو ، الثلاثاء ، جهات سياسية بعرقلة مساعي اعادة نازحي قضاء سنجار ضمن نينوى لاستغلالهم خلال الانتخابات المقبلة.وقال سيدو في حديث لوكالة / المعلومة/، أن “جهات سياسية تعمل على منع النازحين الايزيديين في إقليم كردستان من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية لأغراض …

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