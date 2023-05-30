مجلس الوزراء يوافق على متطلبات تنفيذ انتخابات مجالس المحافظات

2023/05/30 | 19:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية...

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