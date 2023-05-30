الديمقراطي الكردستاني يسخر من قرار الاتحادية بعدم دستورية تمديد نواب كردستان: البرلمان كان ميتا

2023/05/30 | 19:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي...

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