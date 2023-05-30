المحكمة الاتحادية بالعراق ترفض تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

2023/05/30 | 19:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت اليوم الثلاثاء بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.

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