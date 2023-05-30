2023/05/30 | 19:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف لو لم يفز رجب طيب أردوغان بالرئاسة لكان في طريقه إلى السجن الآن، لأنه أنفق كل ما لدى المصرف المركزي من احتياطات لكي يضمن لنفسه ذلك الفوز.هو...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاز أردوغان.. انهزمت تركيا) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاز أردوغان.. انهزمت تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).