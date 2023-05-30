شاهد بالفيديو.. عقل على السعودية و تركيا الاستعداد لقنبلة ايران النووية

2023/05/30 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cj-PxpcScj0

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