مستوطنون إسرائيليون يعيدون تأسيس مدرسة دينية في مستوطنة فكّكها شارون في 2005

2023/05/30 | 19:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مناورة سرية بين عشية وضحاها قال مستوطنون إسرائيليون صباح الإثنين إنهم أعادوا إنشاء مدرسة دينية دائمة في مستوطنة مثيرة للجدل في الضفة الغربية فككت الحكومة الإسرائيلية قبل 20 عامًا.

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