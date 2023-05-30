2023/05/30 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، حزمة من القرارات أبرزها تتعلق بقطاعيّ السكن والكهرباء، فيما وجّه بدراسة مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” للصحفيين.وذكر المكتب الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها “سكنية” و”كهربائية” و”صحفية”..



مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات المركز الخبري الوطني.

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