رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دور الأئمة والخطباء في توحيد “الكلمة”

2023/05/30 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، على أهمية دور الأئمة والخطباء في توحيد الكلمة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقها / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، […]

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