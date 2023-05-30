وزارة الإعمار تشارف على إنجاز أعمال مشروع ماء القيارة في نينوى

2023/05/30 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، على انجاز مشروع ماء القيارة في محافظة نينوى ، الذي ينفذ بإشراف المديرية العامة للماء التابعة للوزارة، و يوافر المياه الصالحة للمواطنين في مركز القضاء.وذكر المركز الاعلامي في بيان، تلقته ايرث نيوز ان “المشروع الذي شُيد على مساحة (42) دونماً ، و صُمم بطاقة […]

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