تقديم مقترحات نيابية تخص محافظات الجنوبية والوسطى بموازنة 2023

2023/05/30 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو مجلس النواب، عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، اليوم الثلاثاء، تقديم تقرير مفصل ومقترحات بخصوص تخصيصات المحافظات الجنوبية والوسطى لاسيما البصرة في موازنة 2023، فيما كشف عن هذه المقترحات.

وقال الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة المالية النيابية لم يترشح عنها أي شيء الى الان بخصوص بنود قانون الموازنة المالية”.

وأضاف: “قدمنا مقترحات بشأن تخصيصات محافظة البصرة، بالإضافة الى نواب بعض المحافظات الجنوبية والوسطى، حيث تم تقديم تقرير مفصل للمالية النيابية”.

وأوضح عضو مجلس النواب: “ننتظر اللمسات التي ستضعها المالية النيابية على بنود الموازنة”، لافتا الى أن “تخصيصات المحافظات الجنوبية والوسطى مجحفة وليست منصفة، مقارنةً بما تقدمه هذه المحافظات”.

وبشأن المقترحات المُقدمة، بين الجابري، أنه “تمت المطالبة بمضاعفة تخصيصات تنمية الأقاليم، بالإضافة الى تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط”.

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