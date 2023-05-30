تحذير عالمي من علماء بارزين: خطر

2023/05/30 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجموعة من العلماء وخبراء التكنولوجيا، الثلاثاء، بيانًا جديدًا حول ما وصفوها بالأخطار التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي، داعين إلى ضرورة مواجهتها مثلما يواجه العالم أزمات مثل الأوبئة والحروب النووية.

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