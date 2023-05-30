2023/05/30 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 94oF_OXEF0Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.. أطنان من الكبريت في البصرة مرمية بالعراء | تقرير : أثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.. أطنان من الكبريت في البصرة مرمية بالعراء | تقرير : أثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).