الإطاحة بتاجري مخدرات جنوبي العراق

2023/05/30 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ(٢) من تجار ومروجي المخدرات في محافظتي المثنى وذي قار.

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