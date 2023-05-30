التقاعد تعلن صرف الفروقات الخاصة بشريحة المتقاعدين من ضحايا الإرهاب

2023/05/30 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن البدء بصرف الفروقات الخاصة بضحايا الإرهاب من ذوي الشهداء والمصابين.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه “تم البدء بصرف الفروقات […]

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