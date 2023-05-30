2023/05/30 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكالمة الأخيرة قبل الليلة الموحشة طه جزّاع لعلني كنتُ آخر من تحدث مع رزاق إبراهيم حسن، وآخر من شاهده من زملائه وأصدقائه وهو ممدد على سريره بمستشفى سلطان غازي في إسطنبول، وما كان ذلك ليحدث لولا ولده وسام الذي رافق والده في رحلته الأخيرة، وفي ساعاته المعدودة المتبقية من الحياة، فقد كنتُ متواصلاً معه واتابع […]

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