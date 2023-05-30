2023/05/30 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامل الطين ..الشاعر والناقد والموسوعي عبد المطلب محمود باختصار شديد سأكتب عن صديقي العتيد رزاق إبراهيم حسن، الإنسان البسيط مظهراً العميق الثقافة، شاعراً وناقداً وكاتباً مؤرخاً وموسوعياً، ولاسيما في ميداني النقد وتوثيق القصة والرواية العمّالية في العراق والوطن العربي، وتأريخ الحركة العمّالية العراقية والعربية كذلك، عبر مؤلفات عدة، والشاعر الذي رسّخ اسمه بين […]

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