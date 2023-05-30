2023/05/30 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رزاق ابراهيم حسن اتقن حرفته وتمكن من أدواته جمال العتابي ان ذاكرة الهزيمة في 5 حزيران 1967 ? ظلت ماثلة امام رزاق ابراهيم حسن ومن الصعب أن تغيب عن وجدانه ، وعقله ، مثلما هي تفضح فساد الانظمة العربية ، كانت عصية على القبول من أبناء ذاك الجيل الذي عاصر تلك الاحداث .كانوا نخبة […]

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