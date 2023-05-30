إعتقال 3 متهمين على أثر أطلاق عيارات نارية في قضاء الفاو

2023/05/30 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة شرطة البصرة : إعتقال متهمين على أثر أطلاق عيارات نارية في قضاء الفاو بعد ورود أخبار عن سماع صوت إطلاق نار في قضاء الفاو على الفور تم تشكيل قوة من مركز شرطة الفاو بالأشتراك مع قوة من الجيش العراقي وتطويق المنطقة وإلقاء القبض على ٣ متهمين وضبط السلاح المستخدم بندقية نوع […]

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