2023/05/30 | 20:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تصبح البطاقات المصرفية، وسيلة مفضلة لتهريب العملة الصعبة الى خارج...

ظهرت المقالة بطاقات الائتمان للتمويه على انشطة مالية غير قانونية في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطاقات الائتمان للتمويه على انشطة مالية غير قانونية في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطاقات الائتمان للتمويه على انشطة مالية غير قانونية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).