2023/05/30 | 21:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو تفسير حديث الرسول ﷺ أن الله جميل يحب الجمال؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: r0O5lXDv1Cs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو تفسير حديث الرسول ﷺ أن الله جميل يحب الجمال؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو تفسير حديث الرسول ﷺ أن الله جميل يحب الجمال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).