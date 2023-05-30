2023/05/30 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع لإعادة تأهيل مستشفى اليرموك.وذكر بيان للصحة تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “وزير الصحة أطلق مشروع إعادة تأهيل مستشفى اليرموك بسعة 380 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسعة 380 سريراً..



الصحة تطلق مشروع إعادة تأهيل مستشفى اليرموك ببغداد المركز الخبري الوطني.

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