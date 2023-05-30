"بدأت سلبياتها".. تأخر الموازنة يعطل مشاريع البصرة

2023/05/30 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت الحكومة المحلية في البصرة حاجة المحافظة لاقرار مشروع قانون الموازنة المالية" مبينة ان "تأخيرها يسبب تأخيرا في بعض المشاريع المهمة".

وقال معاون المحافظ لشؤون الاقضية والنواحي حسن النجار لـ(بغداد اليوم)، ان :"المحافظة لديها مشاريع مهمة تعتزم احالتها في العام الحالي منها الطريق الحولي الذي سيكون بمحيط المحافظة ويساهم بفك الاختناقات المرورية وستتخلله عدد من الجسور والشوارع التي تربطه بالمركز والاقضية والنواحي".

وأضاف "كما نريد إحالة مشاريع للافرازات التي وزعت من الحكومة المحلية فمستفيدي تلك الأراضي بحاجة إلى بنائها وبالتالي نحن نأمل المضي بسرعة اقرار الموازنة لكي تمضي المحافظة بالمشاريع".

يشار الى ان مجلس النواب، لم يحسم حتى الآن الخلافات على مشروع قانون الموازنة المالية لاسيما المواد المتعلقة باقليم كردستان وسط جهود سياسية لانهاء الجدل والمضي باقرار القانون بأسرع وقت ممكن.

وشدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في وقت سابق، على ضرورة الإسراع في تشريع الموازنة، وفيما أشار إلى أنها تعد مسألة ستراتيجية ومهمة في تقدم العراق، أكد أن تأخر إقرارها يحجب جزءاً من النفقات المهمة بالاقتصاد العراقي، ويؤثر في فرص التقدم والنمو.

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