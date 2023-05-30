بعد أسبوع من تسهيلات نفطية.. الأردن يفاجئ العراق بـ

2023/05/30 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

شهدت الأوساط السياسية في العراق حالة من الاستياء والغضب بحسب ما أوردت شبكة (الميدل ايست أي) اليوم الثلاثاء، عقب اعلان السلطات الأردنية تقديم "رخصة" لتفعيل حزب البعث المحظور في العراق على أراضيها.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان الهيئة الانتخابية المستقلة في الأردن وافقت على منح رخص انشاء 27 كيانا سياسيا جديدا من بينها "حزب البعث الاشتراكي"، الذي قالت انه يمثل الفرع الأردني المحلي من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل في العراق، والمحظور حسب القانون المحلي.

قرار السلطات الأردنية يأتي بعد أسبوع واحد فقط على موافقة بغداد تمديد ضخ النفط العراقي الى الأردن بأسعار مخفضة دعما للاقتصاد الأردني بحسب رويترز، حيث حصلت الأردن على أرباح سنوية وصلت الى 28 مليون دولار نتيجة لتخفيض الأسعار الذي منحته بغداد لعمان الذي وصل الى 16 دولاراً للبرميل الواحد وبحسب ما كشفت (بغداد اليوم) في تقرير سابق.

يشار الى ان تقارير اجنبية عدة من بينها تقرير نشرته الميدل ايست أي الشهر الماضي، تحدثت عن "الشعبية الكبيرة" التي يحظى بها حزب البعث ورموزه في الأردن على الرغم من الجرائم التي ارتكبها في العراق والدول العربية، بحسب وصفها.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد خير الرواشدة بالقول إن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني ناشط على الساحة السياسية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وقد استطاع الحزب توفيق أوضاعه بموجب قانون الأحزاب النافذ".

وأكد أن "حزب البعث الاشتراكي مرخص كحزب أردني، ونشاطه يجب أن يلتزم بأحكام القانون وتقاليد العمل الحزبي محلياً والتي تتجسد في التعبير عن قواعده وتمثيلها".

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