الدفع الالكتروني يصل الى اللاجئين في العراق بتمويل أممي

2023/05/30 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع شركتي (ناس والت وريس غارد) لتوفير خدمة الدفع المالي الالكتروني للمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة للاجئين الأجانب في العراق دون الحاجة للتعامل مع المصارف المحلية.

وقالت شبكة (بي ار ان نيوز واير) بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان العقد الجديد الذي شرع بتنفيذه حاليا، سيوفر خدمة الدفع الالكتروني المباشر للاجئين الأجانب الذين يصل عددهم الى 280 الفاً باستخدام الهاتف، الامر الذي سيوفر للمنظمة القدرة على التحقق من كون المستفيدين على قيد الحياة ومتواجدين في العراق، بحسب وصفها.

وأشارت الشبكة أيضا الى ان الأمم المتحدة تحاول التقليل من المشاكل المترتبة على توزيع الأموال بشكل مباشر الى اللاجئين او التعامل مع المصارف المحلية عبر حسابات خاصة، بالإضافة الى كونها خطوة أخرى تدفع بالعراق نحو اعتناق نظام الدفع الالكتروني بدلاً عن النظام النقدي الذي تحاول الولايات المتحدة الدفع بالحكومة العراقية نحو استخدامه للحرص على تطبيقها للعقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران ومراقبة نقل الأموال داخل البلاد.

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