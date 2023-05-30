2023/05/30 | 21:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mXwA6gnN4fo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق التنمية.. المشروع الذي قسم العراقيين بين الولاء للوطن أو لغيره) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طريق التنمية.. المشروع الذي قسم العراقيين بين الولاء للوطن أو لغيره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).