2023/05/30 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان ماجد شنكالي ان الواقع الصحي سيواصل الانهيار حتى بعد اقرار الموازنة.

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تدهور الواقع الصحي في العراق هو نتيجة لتراكمات الفساد والاخفاقات وسوء الادارة منذ عقود في هذا القطاع المهم”.

واضاف ان “التخصيصات المالية الواردة في الموازنة للصحة لا يمكنها الاسهام في انتشالها من واقعها المتهالك”، مبينا ان “وزارة الصحة طالبت بتخصيص 19 ترليون دينار في مشروع قانون الموازنة، لكنها حصلت على 10 ترليون دينار فقط، وهذا الرقم لا يتناسب مع حاجة هذا القطاع المعني بمتابعة صحة الناس”.

واشار الى ان “المشاكل تزداد تعقيدا في ظل قلة التخصيصات المالية قياسا بالخدمات المرجوة منه، اضافة الى قلة عدد المستشفيات وعدم القدرة على استكمال بناء المستشفيات لقلة الاموال”، مبينا ان “هناك جهات سياسية تعطل تطوير القطاع الصحي من خلال الاصرار على اختيار مدراء القطاعات الصحية وفقا للمحاصصة الامر الذي تسبب بغياب الرقابة والمحاسبة اتجاه المقصرين”.

وبيّن شنكالي “استيراد الادوية وحدة بحاجة الى حوالي 15 مليار دولار سنويا من اجل سد الحاجة الفعلية”، منوها الى ان “الفساد استشرى في وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: قلة التخصيصات المالية في الموازنة تدفع القطاع الصحي نحو الانهيار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: قلة التخصيصات المالية في الموازنة تدفع القطاع الصحي نحو الانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).