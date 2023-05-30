دولة القانون: لن نسمح بالتجاوز على حصص الجنوب وفتح الجيوب للشمال

2023/05/30 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء، وجود تفاوت كبير بين مخصصات المحافظات الجنوبية والشمالية، ملوحا بمقاطعة جلسة التصويت.

وقال الحمامي في حوار متلفز ان “هناك تفاوت كبير بين موازنة الإقليم وموازنة باقي المحافظات ولن نسمح بتمرير موازنة غير منصفة للجنوب”.

وأضاف ان “هناك غبن كبير في الموازنة لصالح الإقليم الذي يهيمن على العديد من موارد البلاد ونأمل بوجود استجابة لمبادرة الإطار الشيعي بشأن الموازنة”.

وأشار الى ان”هيئة رئاسة البرلمان مطالبة بتحديد موعد لجلسة التصويت على الموازنة”، مؤكدا ان ” نواب الوسط والجنوب لن يصوتوا على الموازنة بحال استمرار غبن محافظاتهم”.

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