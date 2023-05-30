"انفجار كبير يتشكل في وسط أوروبا".. الناتو ينشر قوات إضافية في كوسوفو بعد مواجهات مع متظاهرين من العرقية الصربية

2023/05/30 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قيادة القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في نابولي، الثلاثاء، إن الحلف ينشر قوات إضافية في كوسوفو في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في الجزء الشمالي من البلاد، التي أدت إلى إصابة 30 من قوات حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو (كفور).

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