2023/05/30 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تبطل تمديد عمل برلمان كردستان: غير دستوري | تقرير سجاد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: I7cbkABdVEo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تبطل تمديد عمل برلمان كردستان: غير دستوري | تقرير سجاد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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