2023/05/30 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إردوغان يبدي رغبته بالعمل المشترك مع العراق للارتقاء بالعلاقات الثنائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يبدي رغبته بالعمل المشترك مع العراق للارتقاء بالعلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان يبدي رغبته بالعمل المشترك مع العراق للارتقاء بالعلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).