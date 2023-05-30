بعد طول انتظار.. مستشفى اليرموك تدخل الإعمار الشامل

2023/05/30 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اطلاق المرحلة الاولى لإعادة اعمار وتأهيل مستشفى اليرموك في جانب الكرخ من بغداد لأكثر من 380 سريرا.

وأفاد بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان الحسناوي "زار المستشفى اليوم الثلاثاء وعقد اجتماعا بحضور محافظ بغداد محمد جابر العطا ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد ومدير عام صحة الكرخ سعد اللامي والكوادر الهندسية وادارة المستشفى وناقش خلاله مراحل الاعمار في المستشفى وآلية العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية خلال مراحل الاعمار".

وأكد الحسناوي، ان "المرحلة الأولى من الاعمار ستكون بأكثر من 380 سريراً من اصل 650 سريرا السعة السريرية الكاملة للمستشفى"، مبينا ان "المرحلة الاولى تشمل الطوارئ بسعة 60 سريرا والانعاش الرئوي وردهات الجراحة العام والخاص وردهات الكسور العام والخاص".

ولفت وزير الصحة الى، ان "المرحلة الأولى تتضمن أيضاً تأهيل أربع صالات عمليات ومنظومات الصرف الصحي والمياه والتبريد والممرات العامة"، مشيرا الى انه "تم تخصيص قاعات وردهات بديلة للردهات التي ستدخل مرحلة الاعمار لضمان ديمومة واستمرار تقديم الخدمات الصحية".

واوضح ان "مستشفى اليرموك من المستشفيات المهمة في بغداد والمركزية في تقديم الخدمة الصحية ولها اهتمام خاص في اعمارها"، مبينا ان "اعمارها ضمن اولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء بتطوير الواقع الصحي وتأهيل المستشفيات واكمال مشاريع المستشفيات قيد الانجاز".

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